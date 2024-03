Assegno di maternità dei Comuni 2024 | guida al sussidio di 2mila euro

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 5 marzo 2024) Importi un po’ più alti per l’didei, che può essere richiesto dalle neo-mamme (anche affidatarie o adottive) disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino.Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dellae della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” ha disciplinato all’articolo 74 l’didi base.La misura è stata introdotta per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 ovvero per ciascun minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, a partire dalla stessa data.A differenza di altre prestazioni liquidate dall’Inps, l’...