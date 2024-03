Aspides | Tajani | «Ha scopi di natura difensiva | non ci saranno azioni preventive» La Camera approva la missione

(Di martedì 5 marzo 2024) «agirà con compiti di, lanon potrà cioè intraprenderedi tipo preventivo. Sono previste mansioni non esecutive». Lo afferma...

Il ministro degli Esteri italiano sarà domani a Bruxelles: in agenda la morte del dissidente russo, il sostegno a Kiev ma anche l'avvio della missione Aspides ... (ilgiornale)

"Al Consiglio Affari Esteri Ue abbiamo appena approva to il lancio dell'operazione militare navale Aspides, di cui l'Italia avrà comando delle forze. L'Italia è ... (quotidiano)

Bruxelles, 19 feb. (askanews) – L’ approvazione oggi a Bruxelles, da parte del Consiglio Esteri dell’Ue, della missione navale europea “Eunavfor Aspides ” per ... (ildenaro)

"Il nostro Governo ha inoltre spinto fin da subito per far sì che l'Unione Europea giocasse un ruolo più attivo nella gestione della crisi e nel garantire la ... (quotidiano)

« Aspides agirà con compiti di natura difensiva , la Missione non potrà cioè intraprendere azioni di tipo preventivo. Sono previste mansioni non esecutive». Lo ... (ilmessaggero)

Il tema del Mar Rosso e degli Houthi è sempre molto centrale, soprattutto considerando come vada aumentando il coinvolgimento dell’Italia. È importante ... (quifinanza)

Aspides. Missione in Mar Rosso, anche il M5s dice sì: Le rassicurazioni alla Camera del ministro Tajani prima del voto: sarà soltanto difensiva a protezione della navigazione. "Subito il cessate il fuoco a Gaza" ...avvenire

Mar Rosso, cos’è la missione Aspides e il ruolo dell’Italia. Tajani sul rischio guerra: “Scopi difensivi”: Le parole di Tajani Intervenuto a Montecitorio, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha spiegato come i compiti di Aspides, finanziata con 8 milioni di euro, siano unicamente difensivi ...quifinanza

Missione Aspides nel Mar Rosso, Tajani alla Camera: “Sarà difensiva. Nessuna azione preventiva, no a operazioni sulla terraferma”: Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto in Parlamento per parlare della missione internazionale Aspides nel mar Rosso.ilriformista