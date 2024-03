Aspides | la missione difensiva per fronteggiare gli Houthi mette d' accordo quasi tutti

(Di martedì 5 marzo 2024) Arriva il via libera della Camera allainternazionaleperglinel Mar Rosso. Come ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, laavrà "compiti esecutivi di autodifesa estesa, cioè di neutralizzazione di attacchi che abbiano come bersaglio...

« Aspides agirà con compiti di natura difensiva , la missione non potrà cioè intraprendere azioni di tipo preventivo. Sono previste mansioni non esecutive». Lo ... (ilmessaggero)

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Regionali , dossieraggio e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Le elezioni in ... (notizie)

L’Aula della Camera ha dato il via libera alla missione Aspides nel Mar Rosso, con un accordo quasi unanime in tutto il Parlamento. A votare a favore sono ... (lanotiziagiornale)

Roma, 5 mar – In Senato si vota per il coinvolgimento dell’Italia in Aspides e altre missioni militari. Ovviamente, quella citata è la più importante perché ... (ilprimatonazionale)

Via libera da Camera a missioni in Ucraina, Medioriente e Mar Rosso: Roma, 5 mar. (askanews) -Via libera dalla Camera alla partecipazione dell'Italia a nuove missioni internazionali in Ucraina, Medioriente (Levante) e Mar Rosso (Aspides). L'Aula ha approvato con tre ...libero

Mar Rosso, Tajani, la missione Aspides sarà solo difensiva. Ok della Camera: L'intervento del ministro degli Esteri nell'aula della Camera prima del voto sul via libera alla missione: in nessun caso potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma ...italiaoggi

Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie di oggi 5 marzo. DIRETTA | Sky TG24: Il Pd autorizza tutte e tre le nuove missioni internazionali: Aspides nel Mar Rosso, Levante che prevede aiuti umanitari nella striscia di Gaza e la missione civile in Ucraina. E' quanto si legge nel ...tg24.sky