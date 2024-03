Asllani si unisce al coro di Inzaghi | la classifica marcatori dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)sialla festa del gol in maglia Inter e si tratta del suo primo sigillo nerazzurro. Si riduce così la lista dei calciatori ancora non andati a segno con la squadra diin questa stagione davvero incredibile. A seguire laaggiornatadiINTER – E alla fine arriva Kristjan, si potrebbe dire e titolare. Il centrocampista albanesesegna la sua prima storica rete in maglia nerazzurra, contribuendo in modo attivo alla macchina da gol allestita in questa stagione. La squadra di Simonetocca quota 83 reti in tutte le competizioni, così divise: Serie A (69), Champions League (9), ...