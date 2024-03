Asllani | «Aspettavo il gol in casa! Ora dovrò pagare la squadra»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)dopo Inter-Genoa terminata sul punteggio di 2-1, su DAZN ha parlato dell’enorme soddisfazione di segnare un gol importante a San Siro davanti al proprio pubblico. PEGNO DA– Kristjandopo Inter-Genoa ha parlato così su DAZN: «Sono molto stanco, questi minuti mi fanno bene. Sono contento perché era una partita davvero difficile, abbiamo sofferto dima siamo contenti per averla portata a. Sapevamo di allungare oggi, però come ci diciamo sempre guardiamo di partita in partita, siamo contenti del nostro percorso, ma non è ancora finita! Bisogna stare svegli in ogni partita. Il gol? Sono contento, lodavvero da tanto, soprattutto in. Sono contento di avere questi compagni che mi hanno abbracciato, mi ha chiamato anche la ...