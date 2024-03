Asini all’asta oggi a Modena | 50 a rischio macellazione Cosa può succedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – E’ il giorno della famigerata asta in cui vengono ‘battuti’ ben 57 asinelli, dopo il fallimento, alcuni mesi fa, dell’azienda dove erano stati allevati a San Possidonio (). La vicenda aveva fatto insorgere gli animalisti che hanno gridato al “macello”, per almeno 49 dei 57 equini, dichiarandosi pronti ad azioni di protesta. Gli animali, considerati al pari di altri beni di proprietà della società, sono stati inseriti in un inventario per essere venduti al miglior offerente. Lotto da 14.250 euro Sono stati presentati come un lotto unico e valutati 250 euro a esemplare. La cifra di partenza per l’intero lotto ammonta dunque a 14.250 euro con un rilancio minimo di 500 euro. L’asta si svolge in modalità telematica asincrona: iniziata alle 10 si concluderà alle ore 16.30.a ...