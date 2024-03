Ascierto | l’oncologo juventino | «Allo stadio uno mi ha riconosciuto e mi ha sputato | ero con mio figlio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024): «Ero, uno mi hae mi ha». Il tristissimo episodio raccontato daldel Pascale è stato ripreso da Repubblica Napoli che con Stella Cervasio ha intervistato il medico protagonista di una ricerca anti-Covid.Maradona domenica sera, prima di Napoli-Juve un altro tifoso hain direzione del direttore dell’Unità per il melanoma e l’immunoterapia oncologica e delle terapie innovative dell’istituto Pascale. Un brutto gesto per tutti e forse anche peggio per un medico che combatte quotidianamente contro batteri e virus. Inclassificabili modi da hater. «Avrei preferito che mi dicesse “ attenti che ve ne faremo tre ( di ...