Arzignano-Albinoleffe oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di martedì 5 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sperano di conquistare una vittoria convincente davanti ai propri tifosi, in modo tale da alimentare le loro speranze di salvezza. La compagine bergamasca, dal suo canto, ha intenzione di tentare il colpo in trasferta per consolidare il suo piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Arzignano, Zanon: "Fare punti domani può darci slancio per i playoff": Il centrocampista Manuel Zanon, intervenuto ai canali del club, parla della prossima sfida del suo Arzignano: "Una settimana complicata: abbiamo tre partite importanti in pochi giorni. Puntiamo ad ...tuttoc

Albinoleffe, Lopez: "Ad Arzignano per dare continuità di risultati": Il tecnico Giovanni Lopez, intervenuto alla vigilia della trasferta con l'Arzignano, presenta il match salvezza del suo Albinoleffe: "Finalmente torno in panchina, dopo aver ...tuttoc

Arzignano-Albinoleffe, Zanon: “Siamo in zona salvezza a pochi punti dai playoff: fare punti domani potrebbe darci lo slancio”: «Una settimana complicata: abbiamo tre partite importanti in pochi giorni. Puntiamo ad andare a fare i punti che ci mancano per raggiungeremo il nostro obiettivo […] Mi piace pensare sempre in positiv ...trivenetogoal

Arzignano – Albinoleffe: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Arzignano – Albinoleffe di Martedì 5 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Serie C – Girone A ...calciomagazine