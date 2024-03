Arresto ed estradizione per latitante nella lista dei 100 più pericolosi: Il narcotrafficante dominicano è giunto nello scalo di Fiumicino, scortato da personale dell'Interpol ...adnkronos

Arrestato in Belgio l’ex aspirante “pentito” Mario Rizzo: L’autorità giudiziaria belga lo interrogherà martedì prossimo e deciderà se confermare la cattura e disporre l’estradizione dell’uomo ...grandangoloagrigento

Ex collaboratore di giustizia di Favara arrestato in Belgio per tentato omicidio: Era ricercato da alcuni mesi in Italia ed è stato arrestato in Belgio. Il 38enne Mario Rizzo è accusato di un tentato omicidio.meridionews