Arrestato il calciatore del Pescara Luca Sasanelli | è accusato di violenza domestica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) L’attaccante 19enne delè agli arresti domiciliari per un’accusa di. Lunedì pomeriggio, mentre il giovanesi trovava in ritiro con la squadra per preparare la partita contro la Recanatese, gli è stata notificata la misura cautelare. A dare la notizia è stato il giornalista Enrico Rocchi nel corso del suo programma che conduce su TV6. A indagare suè la procura di Bari. Originario proprio di Bari, l’attaccante – un passato nelle giovanili di Sassuolo e Ascoli – è arrivato asolo il primo febbraio scorso dalla Fidelis Andria. I fatti contestati quindi si riferiscono a un periodo antecedente al suo arrivo in Abruzzo. Il Messaggero riporta di una denuncia da parte della fidanzata per ...