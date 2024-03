Arrestato ed estradato in Italia uno dei 100 latitanti più pericolosi | è un narcotrafficante domenicano

Droga via Cagliari e Malpensa, estradato in Italia narcotrafficante domenicano: Attraverso il porto di Cagliari e l’aeroporto di Milano Malpensa portavano la droga in Italia nascosta in container commerciali o imbarcata in aerei provenienti dallo scalo dominicano “La Romana”. Le ...unionesarda

Arrestato e estradato narcotrafficante latitante: era inserito nella lista dei 100 più pericolosi al mondo: Le attività di ricerca, mai interrotte, hanno consentito, nell'aprile 2023, di arrestare l'uomo grazie alla collaborazione tra la Dda, Interpol e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ...roma.repubblica

Blitz della Finanza a Roma, traffico internazionale di droga: Arrestato latitante tra i 100 più pericolosi al mondo: Le attività di ricerca – mai interrotte – consentivano, nell’aprile 2023, di trarre in arresto il soggetto grazie alla proficua ... in attesa di giudizio definitivo nei confronti dell’estradato, è ...terzobinario