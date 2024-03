Arrestato e estradato narcos latitante | Santos Medina Familia era inserito nella lista dei 100 più pericolosi al mondo

Arrestato e estradato narcotrafficante latitante: era inserito nella lista dei 100 più pericolosi al mondo: Le attività di ricerca, mai interrotte, hanno consentito, nell'aprile 2023, di arrestare l'uomo grazie alla collaborazione tra la Dda, Interpol e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ...roma.repubblica

GdF Foggia: estradato da Dubai ed Arrestato il principale indagato nell’operazione “Pit Stop” per la frode sull’IVA: Nel pomeriggio di ieri, presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino è stato tratto in arresto il cittadino originario di Orta Nova (FG) ...pneusnews

Ricercato dal 2021 per furto, rapina e lesioni: trovato in Svizzera e Arrestato: I reati L’uomo è stato rintracciato in Svizzera dalle Autorità Elvetiche e da queste estradato in Italia dove, tratto in arresto, è stato associato presso la Casa Circondariale di Como. Deve espiare ...primacomo