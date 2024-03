Arrestato e accusato di sequestro di persona Subito scarcerato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) È stato, in quanto ritenuto estraneo alle contestazioni Qaiser Raza, 33 anni,di tentatodia scopo di estorsione. Risulta coinvolto nell’indagine della Dda di Firenze, relativa a una rete di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nei suoi confronti era stato eseguito venerdì un fermo, con l’ipotesi di aver avuto un ruolo in concorso, per un singolo episodio di un anno fa, quando aveva ospitato un connazionale per una notte. Altri arrestati, in tutto nove gli indagati, sono invece accusati di associazione a delinquere. Ieri mattina è stato interrogato dal Gip di Como Carlo Cecchetti, alla presenza del difensore, avvocato Angelo Bianchi, che non ha ritenuto fossero emersi elementi tali da giustificare sia il coinvolgimento che la misura cautelare. L’uomo è domiciliato a ...