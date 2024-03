Arrestato a Roma il narcos Santos Medina Familia | tra i latitanti più pericolosi al mondo

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – È statoil narcotrafficante, uno dei 100piùal. Il 53enne – un alto ufficiale della polizia dominicana, estradato in Italia – è arrivato allo scalo internazionale di Fiumicino, scortato da personale dell'Interpol. È l’ultimo tassello che mancava a ricostruire il puzzle di un'organizzazione narcotrafficante con base nella Capitale e ramificazioni all'estero. La droga arrivava in Italia attraverso “canali sicuri” al porto di Cagliari e all’aeroporto di Milano Malpensa. Il 53enne si occupava di reperire grosse partite di cocaina, organizzava il carico e la spedizione dalla Repubblica Domenicana, eludendo i controlli di polizia grazie ai suoi contatti ...

viveva da reclusa . Non usciva di casa nè sola nè con le amiche, era controllata negli spostamenti e anche nell’uso del telefono e non sia mai ad avere ... (ilcorrieredellacitta)

Un 26enne del Nepal la scorsa notte è stato visto Danneggia re le auto in sosta in piazza Tuscolo. I passanti di fronte a quella scena hanno subito dato ... (ilcorrieredellacitta)

La Polmare arresta latitante con 18 anni di carcere da scontare: Nell’ambito dei controlli dei passeggeri in transito nel Porto di Civitavecchia, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Frontiera Marittima di Civitavecchia ha individuato e Arrestato una latitante .trcgiornale

Droga via Cagliari e Malpensa, estradato in Italia narcotrafficante domenicano: Attraverso il porto di Cagliari e l’aeroporto di Milano Malpensa portavano la droga in Italia nascosta in container commerciali o imbarcata in aerei provenienti dallo scalo dominicano “La Romana”. Le ...unionesarda

Massaggi “piccanti” in zona Parioli, Polizia Locale arresta cinese per sfruttamento della prostituzione: Continua il contrasto allo sfruttamento della prostituzione da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) diretti dal Vice Comandante del Corpo, ...terzobinario