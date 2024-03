Argentina | Mascherano annuncia | “Di Maria non sarà a Parigi 2024 | aspettiamo risposta Messi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Angel Dinon ci, Lionelsi vedrà. A fare chiarezza sulla situazione in vista delle Olimpiadi diè Javier, tecnico dell’Under 21 dell’Albiceleste che si presenterà ai Giochi di questa estate come una delle selezioni maggiormente accreditate al titolo. “Ho parlato con Angel – le parole dia TyCSports -, mi ha ringraziato per il mio interessamento, ma con grande umiltà mi ha spiegato che preferisce lasciare il suo posto a un giocatore più giovane per permettergli di vivere magari la stessa esperienza che lui ha già vissuto, vincendo le Olimpiadi. Quindi Dinontra i nostri fuori-quota a”. Di, che nel 2008 a Pechino siglò la rete della vittoria nella ...