Arbitri I biancorossi ritrovano Vingo a distanza di 2 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Un solo precedente in serie D. Tornano a incrociarsi adi due stagioni il Rimini e l’arbitro Giuseppe, designato a dirigere la gara di domani sera al ’Romeo Neri’ tra ie il Sestri Levante. Il fischietto pisano i romagnoli sulla propria strada li ha trovato nella stagione 2021-2022, esattamente nel match in casa del Fanfulla. Un piacevole ricordo per il Rimini che quella gara la vinse in rimonta (2-1) con i gol di Germinale e Ferrara nella ripresa.al ’Neri’ sarà in campo insieme agli assistenti Andrea Maria Masciale di Molfetta e Salvatore Nicosia di Saronno. Quarto ufficiale Akash Josè Maria Nuckchedy Caltanissetta. Un precedente anche con il Sestri Levante pere decisamente piacevole anche per i liguri che davanti al pubblico di casa nella stagione 2020-2021 in ...