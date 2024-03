Appunti di stile dalla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 5 marzo 2024) Lasi accinge ad abbassare il sipario sulle collezioni presentate per il prossimo autunno inverno 2024/25, come successo per Milano senza troppi entusiasmi e soprattutto senza alcun coupe de théatre come magari ci saremmo augurati. Un calendario sostanzioso, spalmato su ben 9 giorni di eventi, tra sfilate e presentazioni che hanno raccontato la moda contemporanea con linguaggi diversi, alcuni parlavano di femminilità istituzionale, altri di estetiche sovversive e innovative, quelle che in assoluto sono mancate nella piattaforma milanese. Certo, anche Parigi non ha esagerato a livello di contenuti, soprattutto per quel che riguarda i nomi altisonanti del calendario, da Dior a Chanel, da Courrèges a Saint Laurent, i vari direttori creativi si sono limitati a confezionare collezioni rassicuranti (soprattutto per i ...