Apple | arriva la stangata dell’Unione Europea | ecco cosa cambierà per gli utenti

(Di martedì 5 marzo 2024) Il gigante di Cupertino ha ricevuto una multa record dalla Ue per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione di app di streaming musicale La Commissioneha riscontrato che laapplicava delle evidenti restrizioni agli sviluppatori di app, impedendogli così di informare gliiOS sui servizi di abbonamento musicale alternativi e più economici disponibili al di fuori dell’app store ufficiale. Falsando di fatto l’esistenza di una reale concorrenza. La Commissionemulta la– Cityrumors.it Lo streaming è da oltre dieci anni il metodo predominante di fruizione musicale avendo soppiantato quasi totalmente qualsiasi altra forma di ascolto della musica. Un mercato in continua espansione che a livello globale, per quanto riguarda la musica ...

Apple music: in arrivo 5 episodi di "Art Official Intelligence Radio”: Art Official Intelligence Radio con De La Soul arriva su Apple Music 1 questo mese per una speciale serie di cinque episodi. Condotta da Posdnuos e Maseo, lo show in cinque episodi arriva giusto in ...ilmessaggero

Apple è stata multata per 1,8 miliardi di euro per aver favorito Apple Music rispetto ai concorrenti: Per quanto riguarda il motivo per cui questa multa è stata emessa in primo luogo, tutto arriva dopo che Spotify si è lamentato dei metodi di Apple, vedendo così l'UE dare il via a un'indagine ...gamereactor

Apple, class action Batterygate: risarcimento di 14,4 mln di dollari per gli utenti iPhone: Apple ha accettato di pagare in Canada un risarcimento totale di 14,4 milioni di dollari (CAD) per una class action legata al Batterygate.ilsoftware