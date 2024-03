Apameh Schönauer è Miss Germania | ma è anche nata in Iran e a qualcuno questo non è piaciuto Le sue origini sono state motivo degli insulti razzisti e minacce

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 5 marzo 2024)2024 ha 39 anni, è un’architetta e madre di due bambini, e ha la cittadinanza tedesca. Nulla di strano fin qui, peccato, però, che aquesta vittoria non sia andata giù: ilsarebbe chein. Le sue, infatti,die molestie lanciati via social da numerosi tedeschi, che non ritengono“abbastanza tedesca” per rappresentare la bellezza del Paese. ...