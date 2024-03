Anticipazioni Uomini e Donne | Raffaella fa un gesto inaspettato e lascia tutti a bocca aperta | Colpo di scena

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 marzo 2024) Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni di, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi? Anche oggi ci sarà una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 e in studio ci saranno gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà in trasmissione. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità nel dettaglio grazie alledel giovane influencer Lorenzo Pugnaloni. Brando Ephrikian(ilcorrieredellacitta.com)abbandona l’esterna Il tronista trevigiano Brando Ephrikian decide di fare un’esterna con la sua corteggiatriceScuotto. L’esterna, però, non va poi così bene perché la giovane corteggiatrice non fa altro che lamentarsi della situazione che sta ...