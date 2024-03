Anticipazioni Amici | ultimi due concorrenti eliminati e classe del serale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 5 marzo 2024) Oggi agli Studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata die queste sono lediramate daNews e SuperGuidaTv. Nel corso della registrazione sono state assegnate altre due maglie per ile un concorrente ha cambiato professore. A ricevere le maglie per ilsono stati Lil Jolie, Kumo, Ayle, Sarah e Giovanni; mentre sono state eliminate Nahaze e Kia. Ecco cosa riporta il portale SuperGuidaTv: Lil Jolie accede ale va nella squadra di Anna Pettinelli. Kumo alAyle al: tutti i giudici favorevoli Sarah alGiovanni al: il ballerino si butta in braccio a Raimondo “Eliminate Kia e Nahaze. Ad entrambe i prof hanno detto di presentarsi a settembre. ...