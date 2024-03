Anticipazioni Amici puntata 10 marzo 2024 | cinque al Serale e 2 eliminati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 5 marzo 2024) Si conclude domenica 10il pomeridiano di23. Unache prevede colpi di scena dal momento che saranno decisive le scelte che faranno i docenti di ballo e di canto per assegnare le maglie dorate. Solotra Lil Jolie, Kia, Nahaze, Ayle, Sarah Toscano, Giovanni Tesse e Kumo potranno conquistare ildimentre per due di loro il sogno finirà ad un passo dalla fase finale. I posti, come lo scorso anno, sono 15 e nella registrazione di23 di oggi scopriremo chi andrà ad aggiungersi a Holden, Martina Giovannini, Petit, Mida, Dustin Taylor, Gaia De Martino, Marisol Castellanos, Lucia Ferrari, Sofia Cagnetti e Nicholas Borgogni. C'è un senso di vuoto che aleggia attorno alla figura di Lil Jolie. Nella scorsa ...