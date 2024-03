Anticipazioni Amici 23 del 5 03 24 | la decisione definitiva di Lil Jolie | due alunni eliminati con un colpo di scena!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 5 marzo 2024) Si è registrata oggi una nuova puntata di23. Il talent show come sempre ideato e condotto da Maria De Filippi è arrivato alla sua ventitreesima puntata e oggi in anteprima scopriremo ciò che è accaduto. Nelle puntata scorse abbiamo assistito all’assegnazione delle maglie del serale per alcuni allievi tra cui: Holden, Petit, Mida, Martina Giovannini. E poi anche i ballerini: Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Gaia De Martino e gli ultimi due Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti. Ancora a non aver raggiunto la famigerata e agognata maglia che dà l’accesso al serale sono: Nahaze, Kia, Kumo, Ayle, Sarah Toscano e Lil. Chi, tra loro, riuscirà ad accedere al serale di23? Chi invece dovrà vedere svanire il suo sogno? Ecco qui di seguito, grazie alla pagina TwitterNews, le ...