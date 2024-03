Anna Pettinelli offre un posto al Serale a Lil Jolie | Nahaze e Ayle | “Ora noi siamo più a rischio”

(Di martedì 5 marzo 2024) "Hai offerto unin più nella tua squadra chiedendo a Lil, cosa succede adesso?", ha chiesto Rudy Zerbi alla profdopo che nella scorsa puntata ha offerto una maglia a Lil. In studio, allievi di, appaiono preoccupati: "Così ci metti più a rischio".

Anna Pettinelli incontra Lil Jolie e le chiede di entrare nella sua squadra . In più la prof offre alla cantante la maglia per il Serale L'articolo Anna ... (novella2000)

Il daytime di Amici 23 è stato incentrato sulle nuove dinamiche del talent show e la 'campagna acquisti' di Emanuel Lo e Anna Pettinelli in vista del serale. ... (movieplayer)

Amici, Ayle e Nahaze convocati da Zerbi. Maria De Filippi svela la classifica del televoto: Amici, Ayle e Nahaze convocati in studio da Zerbi: il motivo. Maria De Filippi svela la classifica del televoto ...361magazine

Amici 2024, perché Rudy Zerbi non ha dato la maglia a Lil Jolie: Nella puntata del daytime di Amici 2024 in onda martedì 5 marzo, si affronta il tema Lil Jolie e la maglia non assegnata da Rudy Zerbi ...soundsblog

Eliminati Amici 2024: chi lascia prima del serale/ I pronostici: Nahaze e Kia tremano: Eliminati Amici 2024: chi sono gli allievi che lasciano la scuola prima del serale I pronostici: le cantanti Nahaze e Kia tremano.ilsussidiario