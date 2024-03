Anita è la meno votata dal pubblico e rischia l’eliminazione | tutte le percentuali

Nuovo appuntamento con i sondaggi del Grande Fratello sulla concorrente meno votata tra quelle in nomination: chi rischia stasera tra Simona Tagli , Perla ... (blogtivvu)

Beatrice demolisce Anita al Grande Fratello: “Cattivissima, una strega”/ Lei piange: “Ti serve uno psicologo”: demolendo Anita con parole molto forti. Di lei Beatrice ha detto: “A Giuseppe l’ha stritolato, poi l’ha buttato. Lei è cattivissima. Mi dispiace che si sia preso questa batosta, lei ha confermato di ...ilsussidiario

Anita Olivieri e Alessio Falsone: un flirt o vero interesse: Tra i due ragazzi sembra essere sorto più che una semplice amicizia, in bilico tra flirt e interesse: dov'è la realtàgrandefratello.mediaset

Grande Fratello, Edoardo scrive una lettera ad Anita che non riceverà mai: la produzione vieta di parlarne: Edoardo ha scritto una lettera ad Anita ma viene fermato dalla produzione del "Grande Fratello": come ha reagito ...tag24

Grande Fratello, Garibaldi rompe con Anita (e intanto abbraccia Bea in piscina). Delirio via social: Il concorrente calabrese si è sfogato per la lite con la Olivieri. E mentre sfuma la loro amicizia, spunta (a sorpresa) il ritorno di fiamma con la Luzzi.libero

Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Oliveri I sondaggi: Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarantunesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Oliveri. Ecco cosa dicono i sondaggi.comingsoon