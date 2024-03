Ancora tensioni tra Francia e Russia | caccia francesi al confine russo | “scortati” da un jet partito da Mosca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Tensione sempre più alta tra lae la, due nazioni ai ferri corti dopo che il presidente francese Macron non ha escluso la possibilità di inviare in un futuro neanche troppo lontano truppea Kiev. Le parole di Macron, abbinate al presunto attacco alladi cui i vertici militari della Germania avrebbero parlato, non fanno dormire donni tranquilli Putin. Intanto c’è da segnalare un altro episodio piuttosto allarmante: aereivicino alsono stati individuati e poilontani dalle Forze aerospaziali. Il Ministero della Difesa diha spiegato che i sistemi di controllo dello spazio aereosul mare Nero hanno individuato tre ...