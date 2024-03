Ancora scintille tra Cina e Filippine | collisione nel mar Cinese Meridionale Quattro feriti e navi danneggiate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Manila, 5 marzo 2024 – Nuove tensioni tra: le autorità di Manila hanno dichiarato che una nave della guardia costiera è stata danneggiata da un’imbarcazione, che è entrata innel mar, all’altezza delle isole Spratly, rivendicate da entrambi i paesi. L’imbarcazione di Pechino avrebbe fatto partire i cannoni ad acqua e intrapreso “manovre e blocchi pericolosi” provocando “lievi danni strutturali alla nave” filippina Sindangan, impegnata in quel momento a “supportare l'operazione di rotazione e riapprovvigionamento” della Sierra Madre, imbarcazione delle forze armate incagliata sulle secche di Second Thomas. A riferirlo è il portavoce della Guardia costiera di Manila, Jay Terriela, su X. Anche la Unaizah May 4 e la Unaizah May 1, che ...