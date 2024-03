Ancelotti | «I video della tv del Real? Si tratta di libertà di espressione»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024) Carlo, l’allenatore italiano delMadrid, ha parlato in conferenza stampa primapartita di Champions League contro il Lipsia, ritorno degli ottavi di finale. La conferenza stampa pre Champions diha colto l’occasione per ritornare sull’espulsione di Bellingham durante l’ultimo turno di campionato: «Bellingham non ha insultato l’arbitro. Non gli ho parlato affatto. Il cartellino rosso a Valencia è stato causato da un po’ di frustrazione, ma non lo ha insultato». Domani però c’è il Lipsia: «È un’occasione importante per continuare in una competizione speciale per noi. Dobbiamo tirare fuori la nostra versione migliore. La sfida con loro non è finita». A proposito di arbitri eloro delicata situazione,dice: «Massa ...