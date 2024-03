“Amministrazione trasparente” | obblighi | violazioni | un regolamento

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 5 marzo 2024) Non molti visitano, la sezione di “” dedicata alla tenuta, al funzionamento di cui all’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ma per quale ragione sono pochi coloro, anche tra gli utenti, a visionare la sezione? Intanto vediamo cosa prevede il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’istituzione della sezione “”, accessibile dalla home page del sito web istituzionale della istituzione scolastica, deve contenere i dati, le informazioni e i documenti ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti assicurando la qualità delle informazioni. L'articolo .