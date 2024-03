Amici 23 | spoiler | squadre ufficiali del serale e direttore artistico | 2 cantanti eliminate con colpo di scena!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 5 marzo 2024)23,nuova registrazione del 5 marzo: cinque allievi sono andati almentre duesono statema per loro non tutto è perduto! Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica.23,del, 2Kia e Nahaze sono state. Tuttavia, per volere di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, le due ragazze potranno serenamente tornare il prossimo anno. Per cinque allievi, invece, si sono aperte le porte del: Sarah, Ayle, Kumo, Lil Jolie (ufficialmente nella squadra di Anna Pettinelli) e Giovanni parteciperanno di diritto alla fase finale del talent ...