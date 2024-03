America’s Cup | Luna Rossa saluta il prototipo e ora attende la nuova barca Quando verrà varata?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024)hato definitivamente il proprio. Il LEQ12 è stato impiegato per l’ultima volta nella giornata di domenica 3 marzo. Si tratta dello scafo sperimentale realizzato presso la base di Cagliari e utilizzato negli ultimi due anni per permettere all’equipaggio di allenarsi, oltre che per raccogliere dati utili alla realizzazione dell’AC75, ovvero lacheutilizzata inCup. Il sodalizio italiano ha così mandato in soffitta un’imzione che ha svolto egregiamente il compito per cui era stata costruita e ora si lancia verso l’intensa estate: tra agosto e settembre andrà in scena la Louis Vuitton, ovvero il torneo degli sfidanti (contro Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, Orient Express) che deciderà chi ...