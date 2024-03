Ambulanze senza medico | Barone | “Inesattezze dall’Asl | la preoccupazione aumenta”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“I cittadini sanniti possono stare tranquilli sulla sanità? Per nulla. E se l’affermazione arriva dai vertici deluchiani dell’Asl di Benevento le preoccupazioni possono solore. In ogni caso continueremo la nostra battaglia per evitare la demedicalizzazione dellee per una sanità che dia risposte ai cittadini e non alla politica”. A dirlo è il responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier, Luigi, che replica alla conferenza stampa del management dell’Asl sannita. “Sono state dette diverse. La prima che c’è stata la condivisione della conferenza dei sindaci. Non è così , perché il direttore Volpe ha avuto l’avallo del Comitato di Rappresentanza dei Sindaci (composto da cinque fasce tricolori) e non della maggioranza dei ...