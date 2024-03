Alunne molestate durante le interrogazioni | prof di una scuola media sospeso dall’insegnamento

(Di martedì 5 marzo 2024) I fatti sono accaduti in unadi Frosinone. A denunciare il docente di francese sono state dodici studentesse, che hanno riferito di molestie in aula ele

Frosinone, palpeggiava le studentesse durante le interrogazioni. Sospeso il prof di francese: A tirarlo in ballo sono state dodici Alunne di una scuola media del Sorano, in Ciociaria. Si sono confidate prima con le proprie famiglie, raccontando di palpeggiamenti e molestie subite in ...ilmessaggero