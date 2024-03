Allevatori bufalini | Miselli Coldiretti Caserta | “in arrivo i ristori”

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono inper le aziende bufaline danneggiate dalla diffusione della brucellosi e della tubercolosi in Provincia di”. Lo annunciano il direttore diCampania, Salvatore Loffreda e il direttore di, Giuseppeche esprimono soddisfazione per l’attuazione del decreto 660331 del 29 novembre 2023 del Ministero Agricoltura e Sovranità alimentare che prevede i. “Si tratta – dicono Loffreda e– di aiuti indispensabili per far fronte alla necessità di ripopolare gli allevamenti. Finalmente arriva una risposta concreta alle richieste che abbiamo avanzato comegià dal 2019 sia al Ministero che alla Regione ...

