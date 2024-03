Allerta gialla maltempo su diverse regioni dal 6 marzo

(Di martedì 5 marzo 2024) Nuova fase disull’Italia da domani, mercoledì 6. Le previsioni riportano temporali e neve sul Centro-Nord. La Protezione civile ha diramato un bollettino dimeteo. Sul sito ufficiale del Dipartimento si può leggere l’avviso per rischio idrogeologico in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. E ancorameteoper rischio temporali su settori dell’Emilia Romagna edmeteoper rischio idraulico su settori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.Leggi anche: Tutto quello che le alluvioni del passato non ci hanno ancora insegnato I bollettini diIl bollettino della Protezione civile per domani, mercoledì 6, prevede che le...

Il Maltempo si abbatte sull'Italia. allerta meteo arancione in Piemonte ed Emilia-Romagna e gialla in altre 15 regioni . Il freddo e le pioggia hanno fatto la ... (ilgiornaleditalia)

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani , martedì 5 marzo , una allerta meteo gialla su sei regioni per rischio idraulico , temporali e ... (fanpage)

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani , mercoledì 6 marzo , una allerta meteo gialla su tre regioni per rischio idraulico, temporali e ... (fanpage)

Allerta gialla sul Po: "Nelle prossime ore una nuova piena. Come a novembre": Le squadre di Aipo lungo le sponde per controllare che tutto fili liscio. E c’è chi va a pesca in quel fronte scuro: "Il pericolo, il passaggio di detriti".ilrestodelcarlino

Liguria, un'impressionante tromba d'aria si abbatte sulle coste di Varigotti: Il maltempo in Liguria La Regione Liguria, già a partire da sabato 3 marzo era in Allerta gialla visto che sin dall'inizio della mattinata una forte perturbazione si era abbattuta sul territorio.tg.la7

Meteo, avviso di Allerta gialla il 6 marzo in Italia: le regioni e zone a rischio: La Protezione Civile ha comunicato uno stato di Allerta gialla per mercoledì 6 marzo in Italia per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco dove ...meteo