Alla scoperta dei pesci Discus | i gioielli dell’acquariofilia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 5 marzo 2024) L’estrema bellezza del pescefa sì che questo esemplare venga considerato, dagli appassionati di tutto il pianeta, come un vero e proprio gioiello. Tuttavia, gli esperti sanno bene che gestire esemplari di questa specie può rivelarsi un compito molto impegnativo. I, infatti, sono noti per le loro esigenze particolari, che riguardano soprattutto l’alimentazione, i parametri dell’acqua e l’intero habitat. Se stai considerando l’acquisto di un, continua a leggere questa guida: esploreremo le sue caratteristiche e analizzeremo le esigenze specifiche che devono essere soddisfatte per garantirgli una vita lunga e serena. Storia e origini del pesce, affascinanti membri della famiglia dei Ciclidi, sono stati notati per la prima volta da ...