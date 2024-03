“Alexa | di’ la tua!” | contro la violenza verbale | usiamo la nostra voce

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 5 marzo 2024) MILANO – Ogni giornoriceve milioni di domande e di richieste dai clienti in tutto il mondo. Tra queste, purtroppo, anche offese. Seppur in numero ampiamente inferiore rispetto ai milioni di “Ti voglio bene”,continua a ricevere anche molti insulti; “Sei un idiota”, “Sei bruttissima”, “Fai schifo”, sono solo alcuni di quelli ricevuti da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’assistente vocalesbarca nelle auto La top ten di: ecco i dieci calciatori, celebrità, cantanti e film più richiesti Nanomateriali per pulire l’acqua, un’idea fenomenale A Lanuvio parte il progetto “Borghi Connessi” Ecco come l’Intelligenza Artificiale impara a parlare Primavera 2024, i nuovi colori degli accessori per iPhone, iPad e ...