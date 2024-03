Alessandro Gassmann | «Un uomo vuole suicidarsi e tutti attorno riprendono la scena»

La messa in onda del film “ Califano ” in prima serata su Rai Uno era attesissima e ha rappresentato un momento di grande attesa per i telespettatori italiani. ... (thesocialpost)

Gassmann: "Un uomo voleva buttarsi nel Tevere, la gente lo filmava. Che pena": Inizia così il post di Alessandro Gassmann su X. “Un uomo si è messo su un pilone esterno di Ponte Garibaldi minacciando di volersi buttare. Polizia, vigili del fuoco cercano di farlo ragionare.affaritaliani

Luca Severi: risce a Los Angeles per andare nel luogo culto del cinema per imparare e acquisire competenze e modelli produttivi di sistema, e scoprendo il mondo del nuovo cinema indie, che in Italia non esiste. A ...comingsoon

Il professore che insegna ai ragazzi ad amare: Il professore che insegna ai ragazzi ad amare. Al Mapelli Cannavacciuolo ha affrontato temi spesso tabù come suicidio, omosessualità e sesso ...primamonza