Alessandro Gassmann | “Un uomo ha minacciato di volersi buttare dal Tevere e i presenti riprendevano la scena ridendo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) “L’indifferenza, per me, è la personificazione del male”, scriveva Elie Wiesel, specificando come la noncuranza verso il prossimo sia una delle cose che considerava tra le peggiori al mondo., attraverso un post sul proprio profilo X, ha ‘denunciato’ un comportamento di totale indifferenza riservato ad unche si stavada un ponte: “Solita corsa sull’argine lato Palazzo di Giustizia del Lungo– ha scritto l’attore -. Molta gente, temperatura primaverile, condizioni igieniche della banchina pessime come sempre, le scale per risalire ricoperte di plastica, mer*a, foglie dell’autunno scorso. Unsi è messo su un pilone esterno di Ponte Garibaldi minacciando di“, si legge. E ancora: “Polizia, vigili ...