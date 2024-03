Alberi da sostituire in via Severino Ferri

(Di martedì 5 marzo 2024) A Fontanelice sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle alberature di via. Un intervento di sostituzione degli esemplari esistenti con nuove specie che si è reso necessario dopo le verifiche tecniche delle scorse settimane. In particolare, si è deciso di abbattere degli ippocastani il cui stato era compromesso a seguito delle potature vigorose e delle capitozzature degli anni precedenti. Una tegola che iniziava a causare problemi sulla stabilità dei carichi delle branche con presenza di alcune lesioni sospette lungo il fusto principale. Al posto deglirimossi è prevista la messa a dimora di esemplari di peri da fiore molto resistenti allo smog, alla siccità, al freddo intenso e con forte capacità di adattamento in tutti i tipi di terreno. Si tratta, inoltre, di una specie ornamentale ...

