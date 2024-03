Al via il Super Tueday in 15 Stati e un territorio Usa

(Di martedì 5 marzo 2024) Al via oggi in Usa ilTuesday in 15e in unamericano, la più grande tornata elettorale nelle primarie americane. Si tratta di Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e isole Samoa. La competizione repubblicana si svolgerà in tutti i 15, mentre i democratici non voteranno in Alaska e terranno i caucus nelle Samoa. I democratici riceveranno anche i risultati della gara in Iowa, dopo il voto per posta durato diverse settimane. In palio circa un terzo del totale dei delegati: 865 repubblicani e almeno 1.420 democratici. I primi risultati sono attesi dopo le 19 locali, l'una di notte in Italia. Donald Trump, avanti in tutti gli, cerca la spallata finale per ...

E' in programma sabato 23 marzo 2024 alle 15:30 a Firenze una manifestazione che, partendo dal supermercato Esselunga di via Novoli, attraverserà il quartiere ... (firenzepost)

Brignone si allena in slalom e sarà al via anche tra i pali stretti ad Are, tanti cambiamenti rispetto a Soldeu: Fede, seconda nella generale a 326 punti da Gut-Behrami, guiderà l'Italia con Bassino nel gigante di sabato, dove non ci saranno Ghisalberti e Pomaré, impegnate ...neveitalia

Super Tuesday negli Usa, Trump e Biden marciano verso la nomination: Roma, 5 mar. (askanews) – Il presidente Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump faranno un ulteriore balzo verso la nomination da parte dei rispettivi partiti – democratico e repubblicano – con l ...ildenaro