Al Tramarino la nuova macchina mangia-platica

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Novità per il centro di raccolta del: è infatti operativa la-plastica dov’è possibile conferire bottiglie e bottigliette. Si tratta di un’iniziativa di carattere sperimentale in vista della collocazione della stessa all’interno di un eco-park di prossima realizzazione in città, quest’ultimo utilizzabile anche per ulteriori tipologie di rifiuti: alluminio, acciaio, piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, oli da cucina. “L’invito – dichiara l’assessore Marco Sacchetti – è di fruire del nuovo servizio e in generale dei centri di raccolta in ogni caso in cui non sia possibile sfruttare i cassonetti differenziati sparsi per il territorio. Per ‘lanciare la volata’ alla-plastica, finanziata grazie a uno specifico programma del Ministero ...