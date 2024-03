(Di martedì 5 marzo 2024)inin, dal Sud America arriva per la prima volta in Italia lo spettacolo che fa rivivere la storia musicale di Freddie Mercury e della sua celeberrima band.inin, lo spettacolo dei record in Sud America, arriva in Italia per la prima volta e sarà in

I Pink Floyd Legend tornano a Napoli al Teatro Augusteo , con il live che celebra The Dark Side of the Moon . Dopo essere stati protagonisti per ben 5 giorni ... (2anews)

Nuova Orchestra Italiana torna con 'Napoli, tre punti e a capo': NOI - Nuova Orchestra Italiana' torna in scena con lo spettacolo "Napoli, tre punti e a capo" dopo le nove repliche all'Augusteo con 10mila spettaori; per il ritorno in città, l'ensemble fondato oltre ...ansa

Al Teatro Augusteo di Napoli André Abreu “Queen Celebration in Concert”: André Abreu in Queen Celebration in Concert, lo spettacolo dei record in Sud America, arriva in Italia per la prima volta e sarà in tour partendo dal Teatro ...2anews

Napoli, Teatro Augusteo : André Abreu “Queen Celebration in Concert”: NAPOLI – André Abreu in Queen Celebration in Concert, lo spettacolo dei record in Sud America, arriva in Italia per la prima volta e sarà in tour partendo dal Teatro Augusteo di Napoli mercoledì 13 ...napolivillage