Al San Raffaele di Milano nasce il Neurotech Hub

(Di martedì 5 marzo 2024)- L'IRCCS Ospedale Sane l'Università Vita-Salute Sanannunciano l'avvio della partnership con il Nicolelis Institute for Advanced Brain Studies, dell'Associazione brasiliana Alberto Santos Dumont for Research Support (AASDAP, www.aasdap.org.br), per la creazione del nuovo S

Milano, 26 febbraio 2024 – depressione e disturbi bipolari sono fenomeni in aumento, specialmente in una città come Milano. La medicina cerca di trovare la ... (ilgiorno)

La denuncia è arrivata su TikTok: il professor Roberto Burioni , noto virologo pesarese, in veste di docente ha boccia to 398 studenti su 408 alla prova ... (corriereadriatico)

Questa sera alle 19.30 la comunità della parrocchia di San Biagio di Mugnano si riunirà in adorazione e poi per una fiaccolata per il piccolo ... (teleclubitalia)

A MILANO NASCE IL SAN Raffaele NEUROTECH HUB: (Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2024 – L’IRCCS Ospedale San Raffaele e l’Università Vita-Salute San Raffaele annunciano l’avvio della partnership con il Nicolelis Institute for Advanced Brain ...mi-lorenteggio

Falò di San Giuseppe: saranno quattro. Ecco dove: Esclusione di garanzie L’Editore non riconosce alcuna garanzia al di là di quanto previsto con le presenti Condizioni Generali: l’utilizzo del Servizio avverrà sotto la piena ed esclusiva ...tarantobuonasera

Assisi, svelato il vero volto di san Francesco: La Maestà di Assisi, databile tra il 1285 e il 1290, è l’affresco più celebre non solo per la raffigurazione della Vergine in trono, ma anche per quello che si ritiene essere uno dei ritratti più anti ...cittanuova