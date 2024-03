Al Meyer 8 bimbi con la Sma salvati grazie alla terapia genica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Sono già otto i bambini affetti da atrofia muscolare spinale di tipo 1 (Sma1) trattati con successo all'ospedale pediatricodi Firenze con la: tutti, si spiega dall'Irccs Aou, hanno "mostrato un netto miglioramento clinico e della loro qualità di vita, in particolare quattro dei piccoli precocemente trattati hanno presentato uno sviluppo motorio paragonabile a quello dei bambini sani". Fino a pochi anni fa i bambini colpiti dSma "avrebbero avuto poche speranze di sopravvivenza e disabilità gravissime legateprogressione della malattia". Fondamentale, per la diagnosi, lo screening neonatale disponibileRegione Toscana: in sei degli otto casi la malattia "è stata individuata così, con una semplice puntura ...