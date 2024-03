Al cinema “Suga ? Agust D Tour ‘D-Day’ The Movie”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 5 marzo 2024) MILANO – Debutta in contemporanea nelle sale di tutto il mondo la versionetografica di “‘D-The”, l’elettrizzante film-concerto diD, noto anche come, membro dei BTS, icone pop del 21° secolo. Lo spettacolo sarà proposto sul grande schermo con proiezioni esclusive: oltre ai formatitografici standard, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Casanova Operapop” diventa un film “Zucchero –r Fornaciari”, per la prima volta sul grande schermo la vita del bluesman italiano più famoso nel mondo Giusy Ferreri nella soundtrack del film “Il meglio di te” “Bob Marley: one love”, ...