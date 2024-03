Al «Cimarosa» il concerto dell’ensemble Micrologus

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà la musica italiana dal ‘200 al ‘400 la protagonista di questa settimana al Conservatorio «Domenico». Giovedì 7 marzo, alle ore 18.00, l’Ateneo musicale presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, ospiterà nell’Aula Magna «Mario Cesa» ilmedievale. Fondato nel 1984 dai musicisti umbri Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, ai quali si è aggiunto Peppe Frana, oggi rappresenta uno dei gruppi di musica antica più attivi, attraendo un numero crescente di ascoltatori e appassionati. L’ensemble ha all’attivo 29 CD, 60 spettacoli (alcuni in formateatrale con scene e costumi) e diversi premi: “Diapason d’Or del’Année”, “The Best of 2000 Award”, “Biggest Surprise”. Guidati da una passione per l’esplorazione ...