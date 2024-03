Ai ricchi piace abitare in alto | così si moltiplicano i quartieri grattacielo | per ora mezzi vuoti

(Di martedì 5 marzo 2024) Nel terzo millennio, iamanoin. Si respira meglio. In tutto il mondo, i grattacieli residenziali si sono moltiplicati. Secondo Friedensreich Hundertwasser, l’architetto ed ecologista austriaco che di autodefiniva medico dell’architettura, “l’inquinamento visivo è più velenoso di qualsiasi altro inquinamento perché uccide l’anima”. In Italia, il fenomeno ha preso piede soprattutto Milano, dove lo skyline è stato sconvolto creando un paesaggio urbano del tutto simile a una new-town cinese o alla brutta copia delle città simbolo della opulenza arabica. È il mercato, bellezza, caratterizzato da un imbattibile effetto di retroazione positivo: al lusso corrispondono alti profitti e chi gode di alti profitti ama il lusso. Billionaires’ Row è il soprannome di un gruppo di grattacieli residenziali ultra lussuosi costruiti ...

