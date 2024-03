Aggressioni a operatori sanitari | Gip Ruberto | “Medici denunciate | legge c’è e punisce severamente”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 5 marzo 2024) "Serve informare di più anche i cittadini, mettere dei cartelli come quelli anti-fumo per segnalare le pene molto severe" "Dal 2020 contro una aggressione ai danni di un operatoreo si procede d'uffico e non più dopo una querela. Quindi aiche subiscono una aggressione, fisica o verbale, dico di denunciare perché oggi c'è