AEW | Diversi punti di sutura per Darby Allin dopo il pauroso volo sui vetri

(Di martedì 5 marzo 2024) In quel di AEW Revolution abbiamo assistito all’ultimo match della carriera di Sting.è sempre stato il suo partner a Jacksonville e così anche nel suo ultimo incontro. I due sono entrati a Revolution da campioni di coppia e sono usciti ancora con le cinture in vita, poi rese vacanti da Tony Khan visto il ritiro di “The Icon”. Durante il matchè stato protagonista di un pericoloso spot finendo con lo schiantarsi su di una lastra di vetro. 12diDurante Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez ha evidenziato comeildi Revolution, ha avuto bisogno di 12di. La cosa non sorprende ...

La AEW ha modificato ed annunciato diversi incontri per Worlds End, ultimo PPV dell’anno in programma sabato notte. Andando per ordine, il rientrante ... (zonawrestling)

La AEW ha come sempre annunci ato l’intera card di Rampage (in onda domani, lunedì in Italia) ed un nuovo incontro per quanto concerne l’appuntamento ... (zonawrestling)

Mike Santana ha nuovamente lasciato la AEW: Secondo quanto riportato da Fightful Select, Mike Santana ha lasciato ufficialmente la AEW. In precedenza, l’ex tag team partner di Ortiz era stato già rimosso dalla pagina roster della All Elite ...theshieldofwrestling

AEW Dynasty: annunciati data e luogo del nuovo PPV: Infatti, come annunciato durante AEW Revolution, la All Elite Wrestling manderà in ... otto è stato un successo incredibile e non voglio fare nulla di completamente diverso, ma vedo un'apertura per ...worldwrestling

PAC suggerisce il suo ritorno sui ring della AEW a Revolution: Durante la diretta del ppv della AEW, però, sono andate in scena anche diverse altre sorprese, come ad esempio la vittoria dell'International Championship da parte di Roderick Strong o il ritorno dell ...worldwrestling